Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000

6 февраля 2025, 11:15

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.



"6 июня 2024 года Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли в Украину сегодня. Украинские пилоты, прошедшие многомесячную подготовку во Франции, теперь будут помогать защищать небо над Украиной", — написал министр в Х.

Ранее Avions Legendaires писало, что Украина получит первые три французских истребителя Mirage 2000-5F в январе. Отмечалось, что это самолеты, модифицированные для выполнения более сложных задач, чем раньше. Осенью La Tribune утверждало, что истребители будут оснащены ракетами "воздух — воздух" Mica, авиабомбами AASM и крылатыми ракетами Scalp.Также СМИ писали, что всего Франция планирует передать Украине от 12 до 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F.