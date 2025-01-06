Французькі літаки Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні, — Avions Legendaires

6 января 2025, 10:15

Мілітарний портал Avions Legendairesз пише, що перші три винищувачі Mirage 2000-5F будуть доставлені в Україну до 20 січня 2025 року.

Водночас деякі джерела припускають, що літаки вже в Україні, але поки виконують лише тренувальні польоти.Офіційно ні Франція, ні Україна цієї інформації ще не коментували.Зазначимо, Франція оптимізувала українські Mirage 2000-5F, щоб вони могли нести крилаті ракети SCALP-EG та Storm Shadow. Mirage стане другим західним бойовим літаком, переданим Україні, після F-16.