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5 августа 2022, 10:15
4 літаки-штурмовики Су-25 отримали ЗСУ від Північної Македонії
Північна Македонія передала Україні 4 літаки-штурмовики Су-25, повідомляють місцеві видання.
Цікаво, що ці літаки країна закупила у нас під час конфлікту на території держави у 2001 році.
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