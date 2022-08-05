5 августа 2022, 10:15

4 літаки-штурмовики Су-25 отримали ЗСУ від Північної Македонії

Північна Македонія передала Україні 4 літаки-штурмовики Су-25, повідомляють місцеві видання.

Цікаво, що ці літаки країна закупила у нас під час конфлікту на території держави у 2001 році.
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