ЗСУ уразили центр дальнього космічного зв'язку РФ під Євпаторією

Як повідомляє видання, про це свідчить ряд відео, опубліковані у мережі. Місцеві жителі жалілися на потужні вибухи та зафільмували масштабну пожежу.
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