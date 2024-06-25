25 июня 2024, 13:15

ЗСУ уразили центр дальнього космічного зв'язку РФ під Євпаторією

Як повідомляє видання, про це свідчить ряд відео, опубліковані у мережі. Місцеві жителі жалілися на потужні вибухи та зафільмували масштабну пожежу.


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