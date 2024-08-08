У Кривому Розі через зарядку телефону вигоріла квартира

8 августа 2024, 8:45

Хлопець поставив телефон на зарядку, і вона — або вибухнула, або почала іскрити. Спалахнула пожежа. Він самостійно намагався загасити пожежу, але зробив неправильний крок, відчинив вікна — і це спричинило ще більшу пожежу. Тоді він по шторі через балкон спустився вниз", - ДСНС.