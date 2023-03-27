У Ворзелі згоріла старовинна будівля аптеки

27 марта 2023, 10:15

Потерпілих немає, але суттєво пошкоджена комунальна споруда.



Пожежа трапилася в ніч на 21 березня у "Аптеці 77", що по вулиці Європейській 17. Вогонь суттєво пошкодив дах і основні конструкції.

Цей будинок вважається історичною спорудою — йому близько 100 років. У ньому планували відкрити музей.Причини займання ще встановлюють."Як Бучанська міська рада ми зробимо все від нас залежне, щоб встановити причини та відновити будівлю, яка має бути окрасою вулиці", – коментує Анатолій Федорук, Бучанський міський голова.