27 марта 2023, 10:15

У Ворзелі згоріла старовинна будівля аптеки

Потерпілих немає, але суттєво пошкоджена комунальна споруда.

Пожежа трапилася в ніч на 21 березня у "Аптеці 77", що по вулиці Європейській 17. Вогонь суттєво пошкодив дах і основні конструкції.

Цей будинок вважається історичною спорудою — йому близько 100 років. У ньому планували відкрити музей.

Причини займання ще встановлюють.

"Як Бучанська міська рада ми зробимо все від нас залежне, щоб встановити причини та відновити будівлю, яка має бути окрасою вулиці", – коментує Анатолій Федорук, Бучанський міський голова.


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