Вчорашня негода завдала чимало збитків Бучанській громаді

7 июля 2023, 12:45

Досі немає світла у частині Лісової Бучі та по вулиці Тарасівській. Бригади ДТЕК разом з працівниками КП «Бучасервіс» оперативно відновлюють пошкоджені лінії електромереж.

Підтоплення аварійні служби ліквідовували усю ніч. До 4 ранку відкачували воду в Бучі: у підземному переході через Варшавську трасу, по вулиці Богдана Хмельницького та на перехресті Нового Шосе і Польової. А також у Ворзелі – по вулицях Європейській, Курортній, Шевченка.

Частково вдалося розчистити вулиці громади від повалених вітром дерев. Але їх дуже багато – роботи з їхнього усунення триватимуть увесь день.«Частина з повалених дерев порвала лінії електропередач. Тож будьте сьогодні дуже обережні, пересуваючись містом. Всі бригади КП «Бучасервіс» разом із фахівцями КП «Зеленбуд» працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди», – наголосив Сергій Мостіпака, керівник КП «Бучасервіс».