3 ноября 2022, 10:15

Днями Буча отримала генератор потужністю 650 кВт з Македонії, а саме з Кавадарців, міста-побратима Бучі.

Цієї потужності вистачить, щоб забезпечити електропостачанням об’єкти критичної інфраструктури в центрі міста, а саме резервуари чистої води, пожежне ДЕПО, котельню та інші заклади соціальної сфери.КП “Бучасервіс” вже погоджує технічні умови, щоб якнайшвидше реалізувати таке рішення з альтернативним енергопостачанням.Тож щиро вдячний колезі Мітку Янчеву, меру міста Кавадарці, за важливу допомогу нашій громаді у важкий період. Також хочу подякувати Посольству України в республіці Північна Македонія за сприяння та підтримку.