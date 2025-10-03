EcoFlow PowerOcean – 3-фазна система енергонезалежності на 10/12 кВт

3 октября 2025, 21:33

EcoFlow Power Ocean — трифазна стаціонарна система енергонезалежності потужністю 10 кВт чи 12 кВт із гарантією 15 років, що дозволяє подбати про енергетичну автономію вдома чи в бізнесі, заживлюючи пристрої навіть промислового типу.

Система дозволяє встановити контроль над витратами на мережеву електроенергію завдяки можливості під’єднання сонячних панелей потужністю до 14 кВт, що в сонячний день дозволяє забезпечити живленням усі споживачі в будинку.

Модульність конструкції дозволяє збільшувати кількість LFP-акумуляторів від базових 5 кВт·год до максимальних 45 кВт·год.

Трифазний гібридний інвертор може поєднувати енергію з 4-х джерел: централізованої мережі, сонця, акумуляторів та трифазного інверторного генератора.

Діапазон робочих температур від -20°C до 50°C відкриває більше можливостей зі зручного розміщення системи, а наявність захисту від вологи IP65 уможливлює розташування навіть із зовнішньої сторони дому.

Система автоматичного підігріву акумуляторів дозволяє здійснювати заряджання при від’ємних температурах.

PowerOcean сумісний із:

зарядкою для електромобіля EcoFlow PowerPulse;

тепловим насосом EcoFlow PowerHeat;

розумним нагрівачем EcoFlow PowerGlow;

системою розумний будинок EcoFlow PowerInsight;

cонячними панелями.

Керування усіма процесами відбувається через застосунок EcoFlow Power a New World.

Підготуйтеся до будь-яких енергетичних сценаріїв цього сезону — придбайте EcoFlow PowerOcean за посиланням - https://ecoflowukraine.com/tryfazni-systemy/