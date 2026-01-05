Пикассо за €100: шедевр на миллион разыграют в благотворительной лотерее

5 января 2026, 13:15

Французский фонд Alzheimer’s Research Foundation объявил лотерею, в которой разыграют акварель Пабло Пикассо «Голова женщины» 1941 года стоимостью более €1 млн.

Билет обойдется в €100, а все вырученные средства направят на исследования болезни Альцгеймера.Организаторы планируют продать 120 тысяч билетов и собрать €11 млн. Если цель не будет достигнута, участникам вернут деньги.Розыгрыш пройдет 14 апреля 2026 года в парижском отделении аукционного дома Christie’s. Проект поддержал внук художника Оливье Пикассо, назвав инициативу логичным продолжением благотворительного наследия семьи.