GigaTrans стал телеком-партнером благотворительного стрима

Национальный телеком-оператор GigaTrans предоставил высокоскоростной интернет для 30-дневной благотворительной онлайн-трансляции.
Организаторы планируют установить мировой рекорд по продолжительности стрима, а собранные донаты направить на благотворительность.
17 ноября на платформе Twitch стартовал стрим киберспортивной организации “Cyber Universe», которая намерена установить рекорд Гиннеса в категории “Самая длительная онлайн-трансляция”. В течение 720 часов организаторы планируют показывать стримы, полезные лекции и выступления представителей шоу-бизнеса.
Одним из партнеров благотворительной трансляции стал национальный телеком-оператор GigaTrans. Компания обеспечивает быстрый и бесперебойный интернет.
«Отказоустойчивость и надежность — важные условия как в работе бизнеса, так и реализации социальных проектов — говорит Назарий Курочко, СЕО GigaTrans. Мы рады, что наш IT-сервис сделал свой вклад в реализацию благотворительной инициативы, которая также положительно повлияет на развитие киберспорта в Украине».
Цель организаторов — собрать 100 тысяч гривен с помощью донатов. Все средства будут переданы в Фонд Дарьи Жолдак на обучение талантливых подростков, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Другие партнеры благотворительной инициативы: Цитрус, Gastrofamily, Uklon, Acer, Artline, Razer, Steelseries, Fifine, Anda Seat, Seven Mountains, Enactus.
О компании
Национальный телеком-оператор GigaTrans основан в 2006 году и входит в группу компаний GIGAGROUP, в которой также присутствует коммерческий дата-центр GigaCenter, облачный оператор GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe.
Компания работает более чем с тысячей клиентов и имеет 150 партнеров в Украине. GigaTrans предоставляет услуги по подключению к сети Интернет и организации каналов передачи данных для среднего и малого бизнеса, государственных предприятий.