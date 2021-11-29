GigaTrans стал телеком-партнером благотворительного стрима

29 ноября 2021, 13:48

Национальный телеком-оператор GigaTrans предоставил высокоскоростной интернет для 30-дневной благотворительной онлайн-трансляции.

Организаторы планируют установить мировой рекорд по продолжительности стрима, а собранные донаты направить на благотворительность.