Атестат КСЗІ — телеком-оператор GigaTrans пройшов ресертифікацію

20 июля 2023, 11:15

Національний телеком-оператор GigaTrans пройшов ресертифікацію відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Тим самим підтвердив гарантію захисту інформаційних ресурсів клієнтів.

У 2022 році вартість витоку даних досягла найвищого рівня і досягла позначки $4,35 млн — за даними звіту IBM Cost of a data breach. Ця цифра на 2,6% більше, ніж минулого року.



КСЗІ ― це набір інженерно-технічних та організаційних заходів, які створені з метою захисту даних від витоків та несанкціонованих дій. Тобто це певні рамки та вимоги, що встановлені державою у сфері інформаційної системи захисту компаній. Для держави така вимога обов’язкова відповідно до рішення РНБО від 10 липня 2017 року «Про загрози кібербезпеки держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації».



"За даними аналітиків глобальні витрати від витоків даних досягнуть позначки 10,5 трильйонів доларів США до 2025 року. А тому питання захисту даних — ключове, під час вибору постачальника IT-послуг — коментує СЕО національного телеком-оператора GigaTrans Назарій Курочко. Атестація відповідності КСЗІ стверджує про захищеність ІТ-інфраструктури, що підтверджено незалежним аудитом. Це важливо сьогодні не тільки для державних установ, але і для будь-якого бізнесу".



Одержання атестата підтверджує захищеність IT-інфраструктури GigaTrans від будь-яких несанкціонованих дій, витоків та оприлюднення даних на рівні, який вимагає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та законодавство України. А тому послуги телеком-провайдера GigaTrans може використовувати не тільки бізнес, але й представники державного сектору.