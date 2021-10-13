Презентация GigaTrans на IT Infrastructure, Cloud & Security Summit 2021

Телеком-оператор GigaTrans представил технологию интеллектуального управления сетью SD-WAN as a service. Презентацию провела коммерческий директор GigaTrans Мария Алексеенко на конференции IT Infrastructure, Cloud & Security Summit 2021.
Сервис дает возможность автоматизировать процесс управления корпоративной сетью, установить качественную связь между офисами и оптимизировать затраты на содержание каналов передачи данных компании.
“WAN-технологии сегодня не удовлетворяют потребности бизнеса, а их функционал не позволяет решить задачи IT-компаний. Это связано с высокими затратами, сложностью в эксплуатации, недостаточной пропускной способностью, безопасностью и многим другим. В конце 2020 года компания Dell проводила исследование и уже тогда 20% респондентов не устраивали способности сетей, а 46% — удовлетворены на среднем уровне”, — говорит Мария Алексеенко.
Технология SD-WAN позволяет сосредоточиться на приоритетных задачах для бизнеса, а базовые инфраструктурные задачи отдать на аутсорс. Обеспечение SLA и постоянного мониторинга сети компании становятся задачей телеком-оператора. Бизнесу не нужно развивать собственные компетенции в этом вопросе и вкладывать большие ресурсы.
“Большую часть работ по построению IT-инфраструктуры бизнес сегодня передает на аутсорс. Мы арендуем каналы передачи данных, сервера в коммерческих дата-центрах, пользуемся облачными услугами — то есть сервисная модель для украинского бизнеса уже давно стала привычной. И SD-WAN не должен становиться исключением. Ведь в мире уже 50% сервисов SD-WAN клиенты покупают как услугу, по сервисной модели”, — добавляет Мария Алексеенко.
SD-WAN as a service подойдет как для компаний с простым подключением к сети, так и с разветвленной, сложной сетью офисов и филиалов.
Национальный телеком-оператор GigaTrans основан в 2006 году и входит в группу компаний GIGAGROUP, в которой также присутствует коммерческий дата-центр GigaCenter, облачный оператор GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe.
Компания работает более чем с 1 тыс. клиентов и 150-ти партнерами по всей Украине. Предоставляет услуги по подключению к сети Интернет и организации каналов передачи данных для среднего и малого бизнеса, государственных предприятий.