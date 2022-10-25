GigaTrans підвищив рівень захисту бізнесу від DDoS-атак

25 октября 2022, 12:15

Національний телеком-оператор GigaTrans пропонує послугу захист від DDoS-атак, для убезпечення корпоративних мереж клієнтів та держави від атак різного типу та масштабу.

Модернізація сервісу здійснена напередодні повномасштабного вторгнення росії та вже протестована десятками компаній в умовах воєнного часу, кібератак та пікових навантажень. Сервіс захисту від DDoS-атак допомагає убезпечити корпоративних клієнтів та представників державних органів від несанкціонованих дій хакерів та гарантує доступність через інтернет-сервіси клієнтів. Послуга побудована на базі рішення компанії Arbor Networks — одного з лідерів сфери кіберзахисту. Вендор також співпрацює з глобальною системою Atlas, яка відстежує понад 40% світового інтернет-трафіку.“Завдяки сервісам GigaTrans, клієнти вже вирішують такі важливі завдання бізнесу як: швидкість роботи онлайн-сервісів, побудова надійних каналів зв'язку між офісами, оптимізація затрат на корпоративні мережі та інші. А модернізація захисту від DDoS-атак дозволила національній ІТ-інфраструктурі вистояти під час атак хакерів, адже лише за перші три місяці війни кількість кібератак на Україну зросла втричі», — говорить СЕО телеком-оператора GigaTrans Назарій Курочко.Сервіс на базі рішення від Arbor Networks дозволяє відбивати атаки до 100 Гбіт/с. Також послуга захищає кожен компонент IT-інфраструктури та канали передачі даних клієнта, які доступні через інтернет, від відмови в обслуговуванні та забезпечує моніторинг і аналітику, доступ до якої надається клієнту через консоль. Спеціалісти моніторять трафік клієнта 24/7 та у разі виявлення кібератаки вона автоматично відбивається.Крім захисту від DDoS-атак клієнти GigaTrans також можуть підвищити рівень інформаційної безпеки завдяки сервісу Next generation firewall.