Держспецзв'язку презентувала нові рішення для захисту держустанов від DDoS-атак

Завдяки підтримці Проєкту USAID Ukraine - USAID Україна «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» стало можливим використання програмної продукції та сервісної підтримки компаній Radware та Akamai Technologies, що дозволило ефективно реалізовувати:
Поєднання хмарного та локального захисту державних ресурсів.
Блокування DDoS-атак, SQL-ін'єкцій, кросс-сайтових скриптів та інших кіберзагроз.
Розширений моніторинг та аналіз трафіку для виявлення нових загроз.
Тісна взаємодія з американськими партнерами значно підвищує наші можливості на спротив у кіберпросторі. Запрошуємо державні органи до співпраці.