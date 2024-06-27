Держспецзв'язку презентувала нові рішення для захисту держустанов від DDoS-атак

27 июня 2024, 18:05

Завдяки підтримці Проєкту USAID Ukraine - USAID Україна «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» стало можливим використання програмної продукції та сервісної підтримки компаній Radware та Akamai Technologies, що дозволило ефективно реалізовувати:

Поєднання хмарного та локального захисту державних ресурсів.Блокування DDoS-атак, SQL-ін'єкцій, кросс-сайтових скриптів та інших кіберзагроз.Розширений моніторинг та аналіз трафіку для виявлення нових загроз.

Тісна взаємодія з американськими партнерами значно підвищує наші можливості на спротив у кіберпросторі. Запрошуємо державні органи до співпраці.