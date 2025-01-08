МОЗ скоординувало постачання 3650 нових генераторів у медзаклади

8 января 2025, 14:15

Це стало можливим завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками.

Загалом медзаклади зараз мають 11 820 генераторів.

Особлива увага приділяється забезпеченню автономності 636 лікарень, які входять до спроможної мережі.● 297 – є повністю автономними – вони мають власні котельні, свердловини та генератори;● 561 – має резервне джерело теплопостачання (котельнею);● 376 – мають власні свердловини;● 636 – забезпечені генераторами.Крім того, медзаклади активно підсилюються сонячними панелями. Наразі понад 90 закладів мають сонячні станції з акумуляторами для накопичення енергії. Закуплено 1295 акумуляторів Tesla для збереження енергії, отриманої від сонячних панелей.Також у медзакладах встановлено вже 1185 станцій Starlink для постійного зв’язку.