Київ отримав від ЄС 500 генераторів для критичної інфраструктури та будинків

16 февраля 2026, 9:15

Київ отримав від ЄС 500 автономних джерел живлення – 438 генераторів потужністю 20 кВт та 62 – по 22 кВт.



323 генератори, які сьогодні передала комісарка ЄС з кризових ситуацій Аджа Лябіб, використовуватимуть переважно для живлення теплопунктів у будинках, де є така можливість.

177 генераторів, які надійшли раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів та об’єктів критичної інфраструктури.«Генератори надані зі стратегічного резерву ЄС – rescEU. Поставки повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія. Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи в Україні та Києві!», – написав мер Києва Віталій Кличко.Нагадаємо, після масованих обстрілів столиці Кличко закликав Європу допомогти місту генераторами. Після цього Київ отримав понад дві сотні генераторів від Польщі, 30 – від Франції, ще 177 генераторів надійшли від Євросоюзу.