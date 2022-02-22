22 февраля 2022, 13:45

Хмарний оператор GigaCloud отримав статус партнера VMware Cloud Verified. Це означає, що для побудови своїх рішень оператор використовує повний стек технологій компанії VMware, має відповідні компетенції вендора та надає замовникам передові хмарні рішення.

«Ми співпрацюємо з VMware з дати заснування GigaCloud, ― говорить Артем Коханевич, CEO GigaCloud. ― За цей час ми продемонстрували високу компетенцію у вирішенні питань віртуалізації на платформі VMware, прокачали та вдосконалили свої навички, необхідні для якісного вирішення задач клієнта. Ми активно використовуємо технології вендора в розробці та реалізації проєктів, постійно поповнюємо наш продуктовий портфель та пропонуємо клієнтам надійну та відмовостійку хмарну інфраструктуру».

На платформі віртуалізації VMware реалізовано багато продуктів GigaCloud, серед яких:

- E-Cloud ― публічна хмара для корпоративних та державних структур.

- PRO Cloud ― приватна хмара. Фізично ізольована віртуальна інфраструктура з ексклюзивним доступом, підвищеною продуктивністю та безпекою.

- B-Cloud ― захищена хмарна інфраструктура для банків.

- VDI ― віртуальні робочі столи.

- Хмара з GPU ― хмара з графічними ядрами для клієнтів, які мають специфічні навантаження: 3D-моделювання, AI/ML, віддалена робота з графікою.

За допомогою публічних та приватних хмарних рішень на базі платформи VMware GigaCloud забезпечує безперебійну роботу критично важливих для клієнтів сервісів та бізнес-додатків. Для роботи над масштабними проєктами хмарний оператор залучає фахівців вендора, що дозволяє розробити індивідуальне рішення під замовника. З історіями успіху клієнтів GigaCloud можна ознайомитись у спеціальному розділі сайту.



«Підтверджений статус партнера VMware Cloud Verified дає нам низку переваг: спеціальні умови поставки ліцензій, доступ до закритих інформаційних ресурсів та освітніх програм вендора, ― говорить Кирило Науменко, СТО GigaCloud. ― Клієнти, своєю чергою, зможуть отримати доступ до повного набору можливостей хмарної інфраструктури з усіма її перевагами: масштабованість, гнучкість, надійність та ефективність».

Нагадаємо, GigaCloud отримав сертифікат SAP Certified Provider in Cloud and Infrastructure Operations.