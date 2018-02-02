Swisscom Enterprise Service Cloud использует облачную инфраструктуру VMware

2 февраля 2018, 9:45

Компания VMware построил облако Enterprise Service Cloud на базе инфраструктуры и средств управления VMware.

Сотрудничество с VMware позволило Swisscom значительно ускорить вывод этого сервиса на рынок. Благодаря новой платформе компания может разнообразить облачные сервисы и реализовать возможности дальнейшего роста, а ее заказчики приобретают защищенное высокопроизводительное решение для гибридного облака, которое ускорит цифровизацию их бизнеса.



Облако Enterprise Service Cloud разработано для международных корпораций, которые имеют представительства в Швейцарии. Его пользователи получат преимущества работы с сертифицированными ЦОДами Swisscom категории Tier IV (она присваивается центрам с наилучшими показателями безопасности, надежности и резервирования). Enterprise Service Cloud использует VMware vRealize Suite® для управления инфраструктурой и сервисами приложений, VMware NSX® для работы с сетью и системами безопасности, а также VMware vSphere® для вычислений, запущенные на системах Dell EMC VxBlock. Заказчики Enterprise Service Cloud смогут работать с уже знакомыми инструментами VMware для унифицированного управления частными, публичными и гибридными облаками.



Swisscom первоначально разработала собственную технологию для облачной архитектуры, а затем обратилась к VMware и Dell EMC, как своим стратегическим партнерам, за помощью в построении лучшей облачной платформы. vRealize Suite обеспечил автоматизацию и более простое управление производительностью, емкостью облака и исправлением неполадок — это позволило ускорить развертывание и запуск сервиса. Благодаря этому подходу Swisscom смог вновь сосредоточиться на решении более важных задач, чем построение облачной инфраструктуры, — на разработке инновационных функций и сервисов для заказчиков.



Вслед за тенденцией к внедрению мультиоблачных сред Swisscom добавил в свое портфолио облачных услуг глобальные предложения от Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. Важное преимущество, которые получат корпоративные заказчики, выбравшие Swisscom в качестве постоянного провайдера услуг, — возможность выбора из самого широкого ассортимента сервисов публичного облака (на базе VMware, AWS и Azure).



«Сотрудничество с VMware и запуск Enterprise Service Cloud позволили нам предложить заказчикам мультиоблачную модель. Таким образом, Swisscom становится для них доверенным стратегическим советником по работе с облаком и взаимодействию с миром цифровых технологий, — говорит Марсель Уолкер (Marcel Walker), руководитель подразделения сетей и облака компании Swisscom. — На базе этого предложения Swisscom может внедрять новые сервисы — например, для более точного соответствия нормативным требованиям для предприятий банковского сектора или здравоохранения».



«Сотрудничество со Swisscom, одним из партнеров программы VMware Cloud Provider™, отражает наше общее видение. Мы считаем, что заказчики должны иметь возможность бесшовно развертывать ИТ-инфраструктуру и сервисы приложений и управлять ими максимально удобным для них способом с использованием частного и нескольких публичных облаков. Поскольку в ЦОДах большинства международных компаний используются технологии виртуализации VMware, эти предприятия получат преимущества унифицированной инфраструктуры и средств эксплуатации в локальной среде и в Swisscom Enterprise Cloud Service. Это повысит адаптивность ИТ и позволит заказчикам проще внедрять новые сервисы», — отмечает Луиджи Фрегуа (Luigi Freguia), вице-президент в центральном регионе EMEA компании VMware.