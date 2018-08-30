30 августа 2018, 13:15

VMware представила улучшенные облачные сервисы VMware Cloud Services

На конференции VMworld 2018, компания VMware представила свои решения для проблемных аспектов эксплуатации мультиоблачных сред, анонсировав новые улучшенные облачные сервисы VMware Cloud Services.

С их помощью команды по эксплуатации облака, DevOps, безопасности и нормативно-правовому соответствию смогут эффективнее управлять расходами и операциями, обеспечивать защиту и соблюдение требований законодательства и регуляторов в разных облаках.

Среди нововведений платформы для облачных операций VMware, которая предоставляется по модели «ПО-как-услуга» (SaaS) — новые сервисы автоматизации VMware Cloud Assembly, VMware Service Broker и VMware Code Stream, сервис для защиты и обеспечения нормативно-правового соответствия облачных конфигураций VMware Secure State, а также значительно улучшенные возможности Wavefront by VMware.

К переходу в мультиоблачные среды сегодня готовятся компании из всех отраслей экономики. По данным Forrester, 89 % предприятий используют как минимум два облака, 74 % — три и более публичных облака (1). Из-за взрывного роста популярности публичных облаков организациям приходится преодолевать сложности, связанные с использованием разрозненных инструментов и процессов, добиваясь прозрачности работы, соблюдения правил и норм и гарантированной производительности приложений.

Облачные сервисы VMware формируют единую платформу, с помощью которой команды, ответственные за развитие и эксплуатацию облака, будут иметь полную информацию о всех ресурсах облачной инфраструктуры, смогут управлять затратами, повысят эффективность за счет грамотного распределения ресурсов и обеспечат нормативно-правовое соответствие конфигураций в режиме реального времени, применив инструменты автоматизации и аналитические данные.

" VMware опирается на проверенные возможности флагманской платформы для управления облаком VMware vRealize и продолжает развивать их. Компания предлагает интегрированный набор SaaS-сервисов для решения задач по эксплуатации облака на основе единого подхода. Эти сервисы будут одинаково хорошо работать как в публичных, так и в частных облаках, — говорит Рагу Рагурам (Raghu Raghuram), операционный директор по продуктам и облачным услугам компании VMware. — Благодаря нашей комплексной платформе для управления облаком заказчики смогут создать дополнительную ценность для бизнеса, повысить показатели эффективности и снизить риски. Основа этих улучшений — более качественные управление, защита и эксплуатация рабочих нагрузок в облаке».

Автоматизация облака VMware сочетает высокую скорость предоставления приложений с надежностью платформы

В основе сервисов автоматизации облака VMware - vRealize Automation, который зарекомендовал себя в частных облаках. Эти сервисы позволяют разработчикам быстрее и легче создавать и разворачивать приложения. Сервисы для автоматизации облака — VMware Cloud Assembly, VMware Service Broker и VMware Code Stream. Сочетание этих решений позволит усовершенствовать предоставление приложений, повысить гибкость облачной инфраструктуры и управлять рисками. Кроме того, с помощью данных сервисов можно улучшить взаимодействие между традиционно изолированными группами и тем самым ускорить внедрение инноваций в бизнес.

VMware Cloud Assembly. Разработчики хотят пользоваться теми же привычными им по публичному облаку инструментами автоматизации развертывания приложений и работать с инфраструктурой и приложениями привычными для них способами в гибридном и частном облаке. Cloud Assembly — решение для универсального предоставления ресурсов в любых облаках, включая AWS, Azure и VMware Cloud on AWS. Оно работает на базе передовой технологии «инфраструктура как код» (Infrastructure as Code, IAC). С помощью Cloud Assembly специалисты ИТ и команды по эксплуатации облака смогут настроить и оптимизировать предоставление инфраструктуры и приложений в соответствии с принципами DevOps. Разработчики приложений будут работать с той же скоростью и эффективностью, что и при получении ресурсов из нативных публичных облаков.

VMware Service Broker. Service Broker предлагает простой доступ с самообслуживанием к мультиоблачной инфраструктуре и ресурсам приложений из единого каталога, без необходимости применять какие-либо другие инструменты. Используя Service Broker, команды по эксплуатации смогут более эффективно контролировать доступ к ресурсам. Сервис также позволяет настраивать и внедрять в мультиоблачных средах единые политики безопасности.
VMware Code Stream. Команды разработки компаний сегодня создают и улучшают приложения быстрее, чем когда-либо раньше. Однако эта работа часто требует ручного написания скриптов и применения различных инструментов доставки. В результате возникают проблемы, связанные со скоростью развертывания, недостаточной прозрачностью, неэффективным поиском и устранением ошибок в релизах. Code Stream автоматизирует процесс выхода релизов кода и приложений и предоставляет комплекс функций для разработки, тестирования и диагностики проблем. В решении имеются средства интеграции с популярными инструментами разработки. Оно поддерживает частные облака на базе технологий VMware, облака VMware Cloud on AWS и нативные публичные облака. Благодаря Code Stream компании смогут ускорить выход новых релизов кода и приложений, а также смогут оперативно исправлять ошибки по мере их обнаружения.
 
Облако — чрезвычайно динамичная среда. Если не контролировать объемы, масштаб, контекст и скорость изменения конфигураций, последствия для бизнеса могут быть катастрофическими. VMware Secure State исправляет нарушения в конфигурациях облака в режиме реального времени с помощью автоматизированной защиты конфигурации и инструментов мониторинга нормативно-правового соответствия в облачных средах. Это позволит предотвратить реализацию угроз информационной безопасности с тяжелыми последствиями для бизнеса и ускорить принятие инноваций. VMware Secure State обеспечивает:

Получение достоверной информации о безопасности. Решение индексирует облачные активы и создает модель облачной инфраструктуры, с помощью которой можно выявить как типичные уязвимости, присущие любому облаку, так и целый класс «связанных угроз», которые возникают на различных уровнях взаимосвязанных облачных сервисов. Оно предоставляет контекстную информацию и визуализирует «цепочку угроз» для объектов и их связей в облаке.
Обнаружение в режиме реального времени. Решение отслеживает все изменения в системе безопасности облачной инфраструктуры в режиме реального времени, а также выдает уведомления о модификации объектов и связанных сервисов, которые могут быть затронуты этими изменениями. VMware Secure State активно распространяет аналитические сведения о защищенности конфигураций между специалистами по безопасности, инженерами облака и командами DevOps.
Непрерывное соответствие нормативным требованиям. Решение включает доступные «из коробки» средства мониторинга нормативно-правового соответствия и подготовки соответствующих отчетов.

Wavefront by VMware — нативная облачная платформа для мониторинга и анализа, посредством которой DevOps разработчики и инженеры, отвечающие за обеспечение надежности распределенной инфраструктуры, получают оперативную информацию о производительности распределенных приложений облачного уровня. Обновление Wavefront содержит следующие улучшения:

Возможность массового масштабирования контейнеров: По результатам внутреннего тестирования VMware, Wavefront может эффективно принимать, анализировать и визуально представлять данные метрик среды, в которой запущены 100 000 контейнеров.

Комплексная поддержка Kubernetes: Wavefront представляет всеобъемлющую информацию о метриках Kubernetes, избегая возникновения «белых пятен» в мониторинге. Благодаря интеграции со службой Pivotal Container Service (PKS) был добавлен быстрый запуск Wavefront из среды PKS. Другие возможности — принудительное программное внедрение предварительно настроенных уведомлений по важным KPI для выбранных кластеров и компонентов Kubernetes, а также поддержка метрик kube-state, которые дают целостное представление о состоянии и работоспособности Kubernetes в PKS.

Мониторинг работы приложений беcсерверной обработки данных: С новым комплектом инструментов Lambda SDK и панелями управления разработчики улучшат скорость, точность и надежность предоставления бессерверного кода. Дополнительные метрики типа Delta Counters повышают достоверность отчетов.
Новая визуализация и улучшения пользовательского интерфейса AWS: Новые функции обеспечивают в режиме реального времени видимость работы приложений, которые используют топологии публичного облака, контейнеров и микросервисов. Благодаря новым панелям управления Wavefront для AWS сокращается время нахождения и устранения неисправностей: специалисты смогут легко увидеть, где произошел сбой и быстро выявить компонент, который стал причиной сбоя. Новые виджеты для визуализации метрик ускоряют обнаружение аномалий и корневых причин инцидента.
 
«Если вы работаете в публичном облаке, вам жизненно необходимо понимать, как вы будете осуществлять управление безопасностью. Проверку надежности и действенности средств управления безопасностью облака необходимо выполнить до разворачивания своих приложений, а не после, — отмечает Энджи Грин (Anji Greene), директор по безопасности компании Bazaarvoice. — Интеграция с DevOps превращает пассивную защиту в проактивную. VMware Secure State снабжает наши команды по DevOps и безопасности всей информацией, которая необходима для ликвидации уязвимостей облака».


Оцените новость:
  • 0 оценок