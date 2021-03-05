Облачный оператор GigaCloud запустил первое украинское PaaS-решение

5 марта 2021, 15:45

GigaCloud запустил публичное облако S-Cloud 2.0 ― первое PaaS-решение (Platform as a Service) среди украинских облачных операторов.

Это стало возможным благодаря построению публичного облака на платформе OpenStack с гипервизором KVM. Набор дополнительных модулей OpenStack расширил функционал облака и упростил развертывание в нем клиентских приложений.



«Мы объединили лучшие практики построения нашего флагмана E-Cloud на платформе VMware и преднастроенных виртуальных серверов S-Cloud 1.0 на OpenStack с KVM. На основе этого разработали IaaS-решение для построения клиентских инфраструктур на основе ПО с открытым кодом и с функциями PaaS-платформы. Это позволяет пользователю работать не с чистой инфраструктурой, а сразу использовать подготовленную среду с настроенными сервисами для работы с вычислительными ресурсами», ― говорит CTO GigaCloud Кирилл Науменко.



«Программное обеспечение с открытым кодом широко используют для построения коммерческих решений большие зарубежные облачные операторы, в частности Amazon, ― говорит СЕО GigaCloud Артем Коханевич. ― Наша PaaS-платформа тоже построена на OpenStack, поэтому клиентам будет удобно с ней работать ― много сервисов совместимы с сервисами Amazon. Однако для украинских заказчиков важна не только надежность инфраструктуры, но и возможность получения поддержки со стороны облачного оператора. Мы подсказываем, как реализовать тот или иной проект в облаке, и выполняем другие работы по оптимизации инфраструктуры. И в этом наше преимущество».



Облако S-Cloud 2.0 не имеет аналогов среди украинских продуктов и более доступно по цене, чем зарубежные решения. Это стало возможным благодаря использованию открытого ПО и отсутствию лицензионных платежей. Цена облачной инфраструктуры обусловлена ​​еще и тем, что для ее построения GigaCloud использовал серверы провайдерского класса. В этом случае себестоимость единицы технических ресурсов обходится клиенту дешевле, чем если бы он строил собственную инфраструктуру.



Управлять облачной инфраструктурой S-Cloud 2.0 можно через клиентский портал GigaCloud. Пользователь может самостоятельно создавать виртуальные машины, связывать их в сеть, настраивать резервное копирование и сетевой экран. Для клиентов доступна база знаний и техническая документация для работы с облаком, а специалисты службы технической поддержки облачного оператора готовы помогать в режиме 24/7. Заказ услуги занимает 10 минут, а создание сервера ― еще 2-3 минуты. Инфраструктура для тестирования выдается день в день.



Публичное облако S-Cloud 2.0 ― универсальное решение для бизнеса и локальных государственных организаций. Продукт удобен для стартапов и разработчиков. Они могут самостоятельно использовать облако как среду для тестирования, без привлечения других специалистов. «Мы начали строить украинский Amazon. Это дает нам еще больше шансов продолжить отвоевывать долю рынка у международных облачных операторов», ― резюмирует Артем Коханевич.



GigaCloud - лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба - от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1250 клиентов в 6 странах мира и более 200 компаний-партнеров.