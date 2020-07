GigaCloud запустил канал в SoundCloud

30 июля 2020, 14:45

Облачный оператор GigaCloud продолжает обучать своих потенциальных и существующих клиентов облачным технологиям.

Для этого компания первой среди украинских облачных операторов запустила обучающий канал в SoundCloud.

С помощью подкастов, каждый из которых длится в среднем 20 минут, можно узнать о том, какую пользу облачные технологии приносят бизнесу любого масштаба - от стартапов до огромных корпораций. На канале GigaCloud уже выложены подкасты о том, какие бывают виды облаков, зачем бизнесу дата-центры, что такое CRM-система и как продвигать бизнес в диджитал. Новые аудиофайлы будут выкладываться несколько раз в неделю.«Канал в SoundCloud - логическое продолжение нашего YouTube-канала GigaCloud About, - говорит Антон Хвастунов, соучредитель GigaCloud. - Главное преимущество подкастов - их можно слушать в машине, дома или на работе, и при этом не нужно сидеть все время у монитора компьютера или держать телефон перед собой. Поэтому те, кому не хватало времени на просмотр выпусков на GigaCloud About, смогут слушать их в формате аудио - контент, который мы будем готовить для YouTube-канала, будет дублироваться и в SoundCloud».GigaCloud - лидер украинского облачного рынка по количеству клиентов и темпам роста. Четыре года подряд является самым быстрорастущим облачным оператором в Украине: более 1000 клиентов в 6 странах мира, более 150 компаний-партнеров. Предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба - от малого бизнеса до огромных корпораций.Канал GigaCloud About: https://www.youtube.com/channel/UC3nPQUucftMJy6osBMQt6dQ