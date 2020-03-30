30 марта 2020, 10:45

GigaCloud усиливает команду технических специалистов

Облачный оператор GigaCloud продолжает расширять штат сотрудников и набирает специалистов в отдел Research & Development.



«Как технологический партнер для бизнеса, мы отвечаем за работу доверенных нам IT-сервисов клиента, а значит, и за работу его бизнес-процессов, ― говорит Артем Коханевич, генеральный директор GigaCloud. ― Даже в условиях кризиса и нестабильных ситуаций мы обеспечиваем высокую производительность и непрерывную доступность критичных сервисов, поэтому сокращать штат сотрудников и экономить на специалистах не намерены. Более того, мы продолжаем создавать новые сервисы, у нас открыты вакансии архитектора VMware, Linux/OpenStack, Devops-инженера со знанием Amazon/Azure».



Быстрого роста продаж в компании в ближайшие месяцы не ждут ― сейчас многие бизнесы думает не о масштабировании и открытии новых проектов, а о том, как избавиться от ненужных затрат и продержаться до конца кризиса. Но и для существующих клиентов повышать цены на свои услуги компания GigaCloud не собирается.



С 17 марта в связи с введением карантина основная часть команды GigaCloud перешла на удаленный формат работы. Несмотря на это, оператор работает в обычном режиме, все услуги и сервисы предоставляются без перебоев. Служба технической поддержки продолжает следить за работоспособностью облачной инфраструктуры и помогает клиентам в режиме 24/7.



GigaCloud — универсальный облачный оператор для всех сегментов бизнеса. Компания работает с 2016 года, являясь лидером рынка по темпам роста и количеству клиентов. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.



Облачный оператор GigaCloud является частью группы компаний GigaGroup, в которую также входят коммерческий дата-центр GigaCenter, телеком-провайдер в бизнес-сегменте GigaTrans и надежный агент в сфере киберзащиты ─ GigaSafe.

