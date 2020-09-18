GigaCloud и OMO systems на SMART ODESSA 2020

18 сентября 2020, 15:15

Облако - это безопасная и инновационная платформа для инфраструктурного, технологического и социального развития украинских мист.

Такое мнение выразили СЕО GigaCloud Артем Коханевич и основатель и CEO OMO systems Вадим Сидоренко на международном бизнес-форуме SMART CITY ODESSA 2020 Они выступили с совместным докладом "Умный город для людей и умное облако для города".

"Мы - партнер инфраструктурных проектов с большим опытом, - прокомментировал СЕО GigaCloud Артем Коханевич. - Если говорить о smart city или просто smart-решениях в сегменте госсектора, то GigaCloud в своем портфолио имеет достаточно значимые проекты. Сейчас мы хостим одну из двух площадок ProZorro, у нас расположено ядро ​​системы E-Health, проект Kyiv Smart City. Кроме того, наши специалисты построили для Министерства инфраструктуры Industry Cloud - решение, позволяющее покупать инфраструктуру у одного оператора, а затем использовать ее для различных проектов внутри Министерства и компаний, которые ему подчинены. Совместно с ГП ГЦЦК Мининфраструктуры, которое управляет сервисом PayGoUa, мы прошли сертификацию по PSI DSS. Продукты OMO systems, которые сейчас активно используют застройщики, также размещены в нашем облаке", - продолжает Артем Коханевич.СЕО GigaCloud уверен, что облачные технологии дают больше возможностей для реализации и быстрого запуска смарт-проекта любой сложности."Здания - одна из важнейших составляющих любого города. И наша цель - сделать умное пространство максимально доступным, удобным, безопасным и комфортным для каждой семьи. И облачные технологии нам в этом очень помогают" , - говорит Вадим Сидоренко, основатель и СЕО OMO systems.Кроме GigaCloud и OMO systems, в форуме также приняли участие разработчики смарт-решений, производители муниципального транспорта, энтузиасты, правительственные структуры и представители городской власти.Организатор форума - ЧП РИА МедиаКомпас, компания с многолетним опытом организации международных форумов, выставок и конференций. Мероприятие организовано при поддержке HiTech Office Ukraine, Одесского городского совета, Корпорации Укрэлектротранс, Ассоциации городов Украины, Ассоциации малых городов Украины.GigaCloud - лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба, от малого бизнеса до крупных корпораций. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.