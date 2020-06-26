Национальная служба здоровья разместила часть инфраструктуры в облаке GigaCloud

26 июня 2020, 9:45

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) перенесла часть электронных сервисов электронной системы здравоохранения eHealth в облачные ресурсы компании GigaCloud.



Ключевым фактором принятия решения о выборе оператора стала экспертность GigaCloud в построении масштабных отказоустойчивых облачных платформ и значительный опыт реализации схожих проектов для украинских государственных структур. Техническая инфраструктура GigaCloud отвечает всем требованиям украинского государства относительно информационной безопасности по стандарту КСЗИ, а также имеет дополнительный международный сертификат ISO / IEC 27001: 2013.



Кроме того, НСЗУ развернула в частном облаке GigaCloud резервный виртуальный дата-центр Disaster Recovery as a Service. В нем реплицируется IT-инфраструктура eHealth вместе со всеми развернутыми в ней приложениями. В случае аварии в основной инфраструктуре или при проведении регламентных работ переключение на резервную инфраструктуру происходит за несколько минут и обеспечивает бесперебойную работу системы.



“Чтобы гарантировать эффективную автоматизацию всего процесса оказания медицинских услуг и получение пациентами квалифицированной медицинской помощи, система E-Health должна строиться на базе отказоустойчивого подхода, ― говорит Александр Рябец, директор Департамента информационных технологий НСЗУ. ― Такой подход должен стать золотым стандартом в построении как государственных, так и частных проектов. И эти задачи лучше всего доверить профессионалам в своей сфере”.



“Мы, как облачный провайдер, отвечаем за безотказную работу виртуальной инфраструктуры клиента, ― говорит Артем Коханевич, CEO GigaCloud. ― Обеспечение ее оптимальной работы, обслуживание, эксплуатация и модернизация ресурсов ― задача наших технических специалистов. Также мы провели цикл дополнительных тренингов для специалистов E-Health по работе с облачной платформой OpenStack, чтобы в дальнейшем они могли быстро и качественно разворачивать свои сервисы в облаке“.



GigaCloud ― лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.

E-Health - электронная система здравоохранения Украины, которая обеспечивает обмен медицинской информацией и реализацию программы медицинских гарантий населения. Она охватывает информационное пространство разных отраслей здравоохранения ― медицинскую практику, управление медучреждениями, медицинское право, фармацевтику, информационные сервисы для пациентов и т.п.