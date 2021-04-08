GigaCloud предоставил ресурсы для госплатформы о вакцинации от COVID-19

8 апреля 2021, 9:45

Облачный оператор GigaCloud бесплатно разместил в своем облаке платформу https://vaccination.covid19.gov.ua.

Это главный источник информации про вакцинацию от эпидемии COVID-19 в Украине. GigaCloud реализовал этот проект совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и ГП «Электронное здоровье».



Сайт содержит информацию о том, какие категории граждан имеют приоритет в бесплатной вакцинации, актуальное количество украинцев, которые получили 1 или 2 дозы вакцины, данные о видах вакцин, их хранении и процессе прививки. Проект поможет развенчать мифы вокруг вакцинации и повысить заинтересованность украинцев в этом процессе. По данным исследования социологической группы «Рейтинг», половина жителей страны не хочет вакцинироваться, 40% опрошенных отмечают, что им недостаточно информации о вакцинации.



«Мы системно поддерживаем социально важные инициативы, - говорит Артем Коханевич, CEO GigaCloud. - Наше сотрудничество с государственными учреждениями и организациями с целью противодействия эпидемии коронавируса носит долгосрочный характер. Тем более когда речь идет о вакцинации”.



Это уже третий подобный проект оператора по предоставлению облачной инфраструктуры для исследования и мониторинга протекания пандемии. Ранее оператор разместил в своем облаке государственный веб-ресурс «Коронавирус в Украине» и правительственный модуль для анализа COVID-19.

GigaCloud - лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба - от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1250 клиентов в 6 странах мира и более 200 компаний-партнеров.