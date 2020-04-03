3 апреля 2020, 10:45

GigaCloud предоставил ресурсы для государственной веб-платформы о COVID-19

GigaCloud принял участие в проекте Кабинета министров Украины “Коронавирус в Украине”. Веб-сайт https://covid19.com.ua стал главным источником информации об эпидемии COVID-19 в Украине.



На сайте есть актуальные цифры о протестированных пациентах и инфицированных коронавирусом, указано, какие ограничения на данный момент введены, что такое чрезвычайная ситуация, как передается заболевание, как защитить себя от вируса.



Кроме GigaCloud, в работе над проектом приняли участие Министерство цифровой трансформации Украины и веб-разработчик WEB ROOM Development Studio.



В рамках этого проекта GigaCloud бесплатно предоставил Кабмину платформу для размещения ресурса. «У заказчика было два запроса. Первый — сайт предполагал большую ежедневную посещаемость, и для предотвращения перегрузок сервера нужны были дополнительные ресурсы. Мы смогли это требование удовлетворить, поскольку облачные технологии позволяют в кратчайшие сроки наращивать или уменьшать объем потребляемых услуг. Второй запрос — заказчики искали разработчиков, которые смогли бы сделать сайт на базе существующего дизайна и разместить его на VPS. С этой задачей помог наш партнер», — говорит Артем Коханевич, генеральный директор GigaCloud.

