26 марта 2020, 12:15

Uber Eats вводит меры по поддержке сообщества в Украине в связи с COVID-19

Uber Eats объявил о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с беспрецедентными проблемами в условиях эпидемии COVID-19.



Предложение включает бесплатную доставку для всех клиентов и ресторанов по всей стране до 31 марта, чтобы помочь им проще обслуживать своих клиентов и сделать доставку еды более доступной.



Кроме того, Uber Eats также предложит новую функцию «еда на вынос» для ресторанов и клиентов. Благодаря этой новой функции в приложении, клиентам больше не нужно стоять в очереди при заказе блюд на вынос, а время ожидания сокращается, что поддерживает социальное дистанцирование.



В дополнение к новой функции «еда на вынос», Uber предоставил возможность выбирать «бесконтактную доставку» в приложении, в особенности это актуально для самоизолировавшихся клиентов. Курьеры оставляют еду возле дверей или другом указанном месте, чтобы избежать личного контакта. Рестораны и курьеры уже начали получать сообщения, напоминающие им об основных шагах, которые они могут предпринять, чтобы помочь предотвратить распространение вируса, основанных на рекомендациях органов здравоохранения.



«Мы реализуем ряд инициатив, чтобы поддержать наших партнеров, особенно владельцев малого бизнеса, так как они продолжают работать на своих кухнях, чтобы накормить людей по всей стране. Благодаря этой инициативе их двери открыты дольше, и их команды работают в это очень трудное время», говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



Отказавшись от платы за доставку и введя новую опцию получения заказа, что позволяет ресторанам предлагать услугу «еда на вынос» в период ограниченной работы, Uber Eats помогает ресторанам привлечь больше клиентов и стимулировать спрос на их услуги в период ограничений.



Чтобы помочь генерировать новые источники дохода для предприятий, Uber Eats также откажется от платы за активацию до 30 апреля, помогая новым ресторанам, желающим быстро присоединиться к платформе. Компания также внедрила ускоренную процедуру, чтобы помочь ресторанам запустить службу доставки как можно скорее - специальная команда поможет им присоединиться к платформе всего за 72 часа.



Кроме того, Uber Eats помогает ресторанам максимально расширить свой бизнес, отказываясь от любых требований эксклюзивности для всех партнеров, которые хотели бы работать и с другими платформами доставки. «Во время этих испытаний мы должны делать то, что лучше для наших сообществ. Этими новыми мерами мы надеемся поддержать многие местные предприятия и помочь сектору доставки двигаться в правильном направлении», - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



Чтобы поддержать курьеров, защитить их заработки и безопасность, компания поддерживает ежедневные контакты с ними по нескольким каналам (включая ежедневные электронные письма). Компания делится с курьерами правительственными рекомендациями, собирает их вопросы и делится ответами, а также – активно связывается с ними, чтобы информировать о мерах безопасности.



В дополнение к этому Uber Eats проинформировал своих пользователей о «бесконтактной доставке» в приложении, которая позволяет курьерам оставлять еду за пределами квартиры или дома и избегать прямого контакта.



Также, в приложении Uber Eats появилась функция чаевых. Пользователям в Украине будет предложено оставлять безналичные чаевые курьеру после каждого заказа, таким образом они смогут оставить вознаграждение курьеру без личного контакта. Чаевые можно будет оставлять в течение 30 дней после заказа.



Для поддержки курьеров, на которых может повлиять данная ситуация, компания окажет им финансовую помощь в случае, если у них будет диагностирован COVID-19 а также, если они вынуждены будут находиться на индивидуальном карантине или самоизолированы. Они будут получать эту поддержку в течение 14 дней, пока их учетная запись будет заблокирована. Кроме того, Uber Eats предоставил курьерам информацию о том, как доставить еду безопасным способом.



«Мы всегда работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность каждого на платформе Uber», - сказал Игорь Ковалев. «Мы сформировали специальную глобальную команду руководителей Uber по операциям, безопасности и охране труда, руководствуясь советами эксперта-консультанта по общественному здравоохранению, чтобы реагировать по мере необходимости на каждом рынке, где мы работаем. Мы будем продолжать следовать их указаниям, чтобы сделать все возможное для предотвращения распространения коронавируса».



Uber договорился о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и местными властями о предоставлении бесплатных поездок для медицинских работников. Предложение включает 10 000 поездок, которые медицинские работники могут сделать, чтобы добраться до и из своих больниц и рабочих мест. Инициатива будет работать на основе промокодов, которые будут предоставлены медицинским работникам, и которые они смогут ввести в приложении Uber. Все расходы покрывает Uber. Также Uber также предоставил бесплатные поездки для доноров крови в пункте переливания крови в Охматдете в Киеве.

