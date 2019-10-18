Uber Eats начинает работу во Львове

Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды во Львове.
Начиная с 10:00 сегодняшнего дня, жители Львова смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, и заказать свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города. Хотя поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель - достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса.
Партнерами Uber стали уже много львовских ресторанов, из которых благодаря Uber Eats люди могут заказывать блюда на любой вкус и по любому поводу, семь дней в неделю. Среди них такие популярные рестораны и кафе как Tikithai, Delicateca, ТІСТО, Meat & Burger, Корова Кольорова - они все доступны в одном месте, а еда из них будет доставлена быстро и в свежем виде.
Поначалу услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и частично в прилегающих к центру районах города, таких как Шевченковский и Франковский.
«Uber Eats начал свою работу в Киеве 8 месяцев назад и за это время стал важным экономическим партнером для более 600 ресторанов и тысяч партнеров по доставке. Сегодня Uber Eats начинает свою работу во Львове, и мы очень рады представить сервис в еще одном украинском городе. Поскольку все больше и больше людей заказывают доставку еды онлайн, мы помогаем ресторанам ориентироваться в этих изменениях и открывать новые способы развития своего бизнеса. Мы строим отношения с партнерами на доверии, ориентируясь на то, как мы можем добавить ценности их бизнесу. Мы будем усердно работать, чтобы наша услуга доставки еды стала доступной для еще большего количества людей в Украине», - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.
По случаю запуска сервиса во Львове, Uber Eats предлагает одну бесплатную доставку, для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод FREELVIV1.
Uber Eats — это отдельное приложение для доставки еды компании Uber, с помощью которого заказать блюда из ресторана так же просто, как заказать поездку; находитесь ли вы дома, в офисе или в парке. Uber использует свою технологию и расширяет сеть партнеров по доставке, чтобы доставлять еду проголодавшимся клиентам, которые могут отслеживать свой заказ, настраивать адрес доставки и использовать ту же учетную запись, что и для поездок. Uber Eats доступен в более чем 400 городах в более чем 40 странах на всех обитаемых континентах по всему миру.