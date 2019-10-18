Uber Eats начинает работу во Львове

18 октября 2019, 12:15

Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды во Львове.

Начиная с 10:00 сегодняшнего дня, жители Львова смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, и заказать свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города. Хотя поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель - достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса.



Партнерами Uber стали уже много львовских ресторанов, из которых благодаря Uber Eats люди могут заказывать блюда на любой вкус и по любому поводу, семь дней в неделю. Среди них такие популярные рестораны и кафе как Tikithai, Delicateca, ТІСТО, Meat & Burger, Корова Кольорова - они все доступны в одном месте, а еда из них будет доставлена быстро и в свежем виде.



Поначалу услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и частично в прилегающих к центру районах города, таких как Шевченковский и Франковский.



«Uber Eats начал свою работу в Киеве 8 месяцев назад и за это время стал важным экономическим партнером для более 600 ресторанов и тысяч партнеров по доставке. Сегодня Uber Eats начинает свою работу во Львове, и мы очень рады представить сервис в еще одном украинском городе. Поскольку все больше и больше людей заказывают доставку еды онлайн, мы помогаем ресторанам ориентироваться в этих изменениях и открывать новые способы развития своего бизнеса. Мы строим отношения с партнерами на доверии, ориентируясь на то, как мы можем добавить ценности их бизнесу. Мы будем усердно работать, чтобы наша услуга доставки еды стала доступной для еще большего количества людей в Украине», - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.По случаю запуска сервиса во Львове, Uber Eats предлагает одну бесплатную доставку, для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод FREELVIV1.Uber Eats — это отдельное приложение для доставки еды компании Uber, с помощью которого заказать блюда из ресторана так же просто, как заказать поездку; находитесь ли вы дома, в офисе или в парке. Uber использует свою технологию и расширяет сеть партнеров по доставке, чтобы доставлять еду проголодавшимся клиентам, которые могут отслеживать свой заказ, настраивать адрес доставки и использовать ту же учетную запись, что и для поездок. Uber Eats доступен в более чем 400 городах в более чем 40 странах на всех обитаемых континентах по всему миру.