Raketa запустилась во Львове

30 декабря 2019, 11:45

Сервисом доставки еды из ресторанов уже можно воспользоваться в тестовом режиме.

Заказы из львовских ресторанов теперь доставляют бесплатно. В городе начала работу новая служба доставки еды. Львов стал третьим городом, после Днепра и Киева, в котором был запущен сервис Raketa.

Чтобы воспользоваться сервисом Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.



На старте заказать доставку можно из почти 50 заведений, расположенных в центральной части города. В течение месяца услуги Raketa будут предоставляться в тестовом режиме. За это время список ресторанов и покрытие планируется существенно расширить. Во Львове уже работают порядка 100 курьеров (пеше/вело/мото/авто). Заявленное время доставки — до 60 минут, стоимость услуги для клиента — 0 грн. По случаю запуска сервиса во Львове, Raketa предлагает промокод raketainlviv. Он дает 100 грн скидки на первый заказ от 150 грн.

«Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех», — рассказал Станислав Дмитрик, сооснователь Raketa.

«Raketa — классический food-tech сервис и на 100% украинский проект. Кроме того, мы одни из немногих, кто предлагает своим клиентам телефонную поддержку для оперативного решения любых вопросов», — рассказал Юхимчук Алексей, сооснователь Raketa.