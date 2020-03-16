Raketa внедряет бесконтактную доставку

16 марта 2020, 13:45

Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Raketa вводит новые правила работы в условиях карантина.

В Украине впервые в истории ввели карантин на всей территории страны. Сервис доставки Raketa также вводит превентивные меры безопасности, чтобы защитить клиентов и курьеров. Так, при заказе еды из кафе и ресторанов можно воспользоваться бесконтактной доставкой.

Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно сделать соответствующую пометку в комментариях к заказу и оплатить его по безналичной форме. В таком случае курьер в телефонном режиме свяжется с клиентом и обговорит, где оставить пакет с заказом, либо же передаст его с максимальным соблюдением мер предосторожности.

«Все наши курьеры получают базовые средства защиты – маски и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, мы прорабатываем возможность ежедневного медицинского осмотра. Бесконтактная доставка – еще один шаг для минимизации контактов и снижения риска заболевания», - рассказали в пресс-службе сервиса Raketa.

В условиях напряженной ситуации люди будут стараться меньше выходить на улицу и посещать публичные места. В компании Raketa готовы к работе в новых условиях и готовы привозить заказы из кафе и ресторанов домой или в офис. Расценки на доставку не меняются. Услуги Raketa, как и ранее, остаются бесплатными для клиента, а стоимость блюд в приложении полностью соответствуют ценам в меню ресторанов.