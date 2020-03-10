Raketa запустилась в Виннице

10 марта 2020, 10:15

Raketa официально начинает работу в Виннице. Таким образом воспользоваться услугами бесплатной доставки еды из кафе и ресторанов можно уже в шести городах: Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Одессе и Виннице.

«Raketa — классический food-tech сервис и на 100% украинский проект. 5 марта 2018 года курьер Raketa доставил первый заказ в Днепре. Сегодня мы отмечает двухлетие работы, и нам приятно, что это совпало с покрытием нового города», — рассказал Юхимчук Алексей, сооснователь Raketa.Протестировать новую для Винницы услугу можно со скидкой 100 грн. Для этого достаточно активировать в приложении промо-код raketainvinnitsa.

«Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. Не важно, заказываете ли вы десяток пицц для большой компании, или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех», — рассказал Станислав Дмитрик, сооснователь Raketa.

Доставка в Виннице осуществляется уже из 30 кафе и ресторанов, расположенных в различных районах города. В течение месяца услуги Raketa будут предоставляться в тестовом режиме. За это время список ресторанов и покрытие планируется существенно расширить. Время доставки не будет превышать 60 минут, при этом стоимость услуги доставки для клиента составит 0 грн, которая сохранится и после завершения «бета-режима».

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно установить на смартфон одноименное приложение. При его запуске отобразится меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.