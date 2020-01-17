Сервис доставки еды Raketa запустился в Харькове

17 января 2020, 12:15

Украинский сервис доставки еды Raketa расширил покрытие еще на один город. Харьков стал четвертым городом, после Днепра, Киева и Львова.

На старте заказать доставку можно из 40 заведений, расположенных в центральной части города.

В течение месяца услуги Raketa будут предоставляться в тестовом режиме. За это время список ресторанов и покрытие планируется существенно расширить. В Харькове уже работают порядка 50 курьеров (пеше/вело/мото/авто). Заявленное время доставки — до 60 минут, стоимость услуги для клиента — 0 грн. По случаю запуска сервиса в Харькове, Raketa предлагает промокод raketainkharkiv. Он дает 100 грн скидки на первый заказ от 150 грн.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь смартфон и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

«Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. Не важно, заказываете ли вы десяток пицц для большой компании, или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех», — рассказал Станислав Дмитрик, сооснователь Raketa.

«Raketa — классический food-tech сервис и на 100% украинский проект. Кроме того, мы одни из немногих, кто предлагает своим клиентам телефонную поддержку для оперативного решения любых вопросов», — рассказал Юхимчук Алексей, сооснователь Raketa.