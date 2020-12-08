Проект Visa и Raketa получил награду от ООН в Украине

8 декабря 2020, 12:15

Сервисы доставки еды помогают бороться с COVID-19. Это подтвердили в Организации Объединенных Наций в Украине, наградив проект сотрудничества Raketa и Visa с благотворительным фондом Starenki наградой Partnership for Sustainability Award 2020.

Совместный проект было отмечен в категории «Преодоление пандемии COVID-19». Именно бесконтактная доставка, которую обеспечивал сервис Raketa, позволила пожилым людям получить продуктовые наборы от Visa, уменьшив риск заболеть.

Компании объединили свои усилия для поддержки сотен бабушек и дедушек. Visa выделила материальную помощь на закупку продуктов питания и средств гигиены. Сервис доставки еды и продуктов Raketa бесконтактно передал сотни продуктовых наборов пожилым людям в Киеве и Днепре, которые нуждались в помощи.

«Мы обычно не хвалимся своими социальными проектами. Однако отличие от ООН – это то, что придает сил и подтверждает, что мы на верном пути. Мы первыми в Украине предложили своим пользователям бесконтактную доставку и постоянно следим за соблюдением карантинных рекомендаций нашими курьерами. Мы очень гордимся этой наградой и продолжаем работать, помогая украинцам получать пищу и продукты без рисков», – рассказал Олег Любарец, директор по маркетингу сервиса Raketa.