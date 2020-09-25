Украинцы отказываются от налички - Raketa

25 сентября 2020, 9:15

За время карантина каждый пятый украинец отказался от наличных денег. Такие данные озвучили аналитики сервиса доставки Raketa, исследовав оплаты клиентов в период с марта по сентябрь текущего года.

Карантин существенно повлиял на устоявшиеся привычки. Помимо ношения масок, регулярной дезинфекции рук и попыток соблюдения дистанции, украинцы стали отказываться от наличных денег. Так, если в марте число платежей кэшем среди клиентов сервиса Raketa составляло порядка 40%, то к началу сентября этот показатель снизился до 20% и продолжает уменьшаться.Максимальный рост безналичных платежей пришелся на март, когда был введен жесткий карантин. Тогда за неполный месяц число платежей наличными деньгами снизилось на 10%. В период с апреля по сентябрь количество безналичных оплат выросло еще на 10%: с 70% до почти 80%. При этом тренд отказа от наличных расчетов продолжается.

Росту безналичных платежей поспособствовал как карантин, так и различные активности, которые проводили платежные системы. Например, Visa в партнерстве с Raketa раздавали промокоды на скидку и бесплатную доставку, чтобы стимулировать людей заказывать еду домой, минимизировав контакты.