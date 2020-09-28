Что украинцы ели в августе - статистика от Raketa

28 сентября 2020, 9:15

Сервис доставки Raketa назвал самые популярные блюда, которые украинцы заказывали в прошлом месяце Украинцы все больше переходят на фастфуд.

По данным аналитиков Raketa, самый популярной едой, которую заказывали украинцы в августе, стали американские бургеры.



Тройка самых популярных блюд:

Биг Тейсти меню — 9%*;

Биг Мак меню — 9%*;

Чизбургер — 6,2%*.

* от общего числа заказов

Несмотря на эту тенденцию, популярность украинской кухни также постоянно возрастает. Причем во многом это заслуга сети ресторанов «Пузата хата», которая присутствует во многих городах Украины. Кстати, среди украинских блюд самым популярным является борщ (1% от общего числа заказов), который обогнал в рейтинге вареники (0,7%) и голубцы (0,1%).Также борщ является лидером в категории первых блюд (30% среди супов). Украинцы заказывают его чаще, чем окрошку (15%) и бульон (13%) вместе взятые. А вот другое украинское блюдо — вареники — проигрывают (29% среди мучных изделий) грузинским хинкали (40%).

Среди салатов побеждает снова блюдо американской кухни — салат Цезарь (23% от этой категории). Также среди лидеров находятся оливье (6%) и греческий салат (5%).



А вот самым популярным мясным блюдом является котлета (54% среди мясных изделий), которая оставила позади кебаб (25%) и стейк (19%).

Как отмечают в компании Raketa, вкусовые предпочтения украинцев не сильно отличаются в зависимости от географии проживания. Так, во всех городах, где доступна доставка Raketa, список топовых блюд выглядит практически идентично. Исключение составляют лишь города, в которых нет сетевых заведений американского фастфуда.