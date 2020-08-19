Статистика заказов из "Пузатой Хаты" от Raketa

19 августа 2020, 12:45

Сервис доставки Raketa назвал самые популярные блюда, которые заказывали из «Пузатой хаты» в июле 2020 года.

«Пузата Хата» — крупнейшая сеть колоритных ресторанов национальной кухни в Киеве и крупных городах Украины. При этом отведать их фирменные блюда можно не только непосредственно в заведениях, но и с доставкой, не выходя из дома или офиса. Для этого нужно установить приложение Raketa на ОС Android или iOS и сделать заказ.

Тройка самых популярных блюд, доставку которых украинцы заказывали из «Пузатой Хаты», выглядит следующим образом:

1. котлеты — 15% (из них 4% — котлета по-киевски);

2. борщ — 7%;

3. картофельное пюре — 6%.



При этом борщ является самым заказываем блюдом в категории «Первые блюда». Также в тройку лидеров входят окрошка и солянка.

Завтрак — самый важный прием пищи в течение дня. В «Пузатой хате» представлены 6 вариантов завтраков на любой вкус, которые можно заказать с помощью сервиса Raketa. Самым популярным является “Киевский”. Он состоит из котлеты по-киевски, яичницы, салатного микса, свежих томатов и картофеля по-деревенски. На втором месте рейтинга расположился завтрак с курицей. Он включает в себя жареное яйцо, стейк, жареные шампиньоны, свежие томаты и зелень петрушки. Не менее популярным является завтрак с гратеном и омлетом. Как можно догадаться из названия, в него входит омлет и гратен, а также свежие томаты, огурцы, салатный микс и заправка для фреш салатов.

Вареники — главное блюдо украинской кухни, которое также является одним из популярнейших блюд «Пузатой Хаты». В категории мучных блюд вареники с картошкой и мясом занимают первое и второе место соответственно. Чуть меньше заказывают пельмени, которые расположились на третей строчке рейтинга.

Запивать блюда украинцы чаще всего предпочитают компотом, узваром или лимонадом.