Что заказывали украинцы этим летом - статистика Raketa

6 октября 2020, 11:40

Сервис Raketa рассказал, какие продукты чаще всего покупают украинцы через курьерскую доставку.

Карантинные ограничения повлияли не только на режим дня, но и на потребительские привычки украинцев. Большинство жителей крупных городов открыли для себя преимущества доставки еды и продуктов на дом. После снятия жестких ограничений тенденция к онлайн-покупкам из супермаркетов только увеличилась. Сервис доставки еды и продуктов Raketa проанализировал, какие продукты украинцы чаще всего заказывали на дом этим летом.

Самым востребованным продуктом оказалось пиво. Его заказывают чуть больше, чем сыр. А вот третьим по популярности товаром оказалась обычная питьевая вода.

На фрукты, овощи и зелень приходится около 17% всех заказов. На молочную продукцию и яйца — около 13%. Интересно, что алкоголь и табачные изделия оказались более популярными, чем безалкогольные напитки — 12% против 11% соответственно. Немного меньше украинцы заказывают мясо, рыбу и колбасы (9%), сладости (8%), готовую еду и полуфабрикаты (7%).



Еще менее востребованными категориями оказались хлебобулочные изделия (4,8%), бытовая химия и товары личной гигиены (4,5%).

Стоит отметить, что чаще всего украинцы заказывают продукты из сети супермаркетов «Ашан», доставку из которого осуществляет сервис доставки еды и продуктов Raketa.