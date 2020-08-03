Статистика заказов еды от сервиса Raketa

Украинцы променяли пиццу и суши на бургеры. Сервис доставки Raketa назвал самые популярные блюда, которые заказывали в период карантина.
Тройка самых популярных блюд, доставку которых украинцы заказывали из ресторанов, выглядит следующим образом:
1. бургер — 11,6%:
2. бакет — 5,2%;
3. картофель — 4,8%.
Эти же блюда являются безоговорочными лидерами по заказам в обеденное, вечернее и ночное время. Примечательно, что больше всего бургеров заказывают в поздний час — с 21 по 23.
И только во время завтрака украинцы отдают предпочтение круассанам, нежели блюдам из картофеля. При этом лидерами остаются те же бургеры и бакеты.
Кстати, самым популярным блюдом из картофеля является картошка фри. Также в топе находятся картошка по-селянски и пюре.
Если ранее хинкали были более востребованы, чем вареники и пельмени вместе взятые, то сейчас тенденция кардинально изменилась. Во время карантина украинцы отдали свое предпочтение традиционным вареникам, а хинкали покинули тройку лидеров в категории мучных блюд.
В категории мясных блюд отсутствует явный лидер по заказам. Украинцы почти с одинаковой частотой заказывают котлету и кебаб. А вот стейк пользуется меньшим спросом и занимает третье место в рейтинге.
Любовь к украинским блюдам можно проследить и по количеству заказов первых блюд, где борщ находится на первом месте, вытеснив бульон и окрошку. Тогда как солянка и вовсе вытеснена из тройки лидеров в категории.
Как отмечают в компании Raketa, вкусовые предпочтения украинцев не сильно отличаются в зависимости от географии проживания. Так, во всех городах, где доступна доставка Raketa, список топовых блюд выглядит практически идентично. Исключение составляют лишь города, в которых нет сетевых заведений американского фаст-фуда.