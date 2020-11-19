Самые популярные блюда украинцев в октябре - статистика от Raketa

19 ноября 2020, 12:15

Аналитики сервиса доставки еды и продуктов Raketa назвали тройку самых заказываемых блюд октября.

«Золото» рейтинга достается популярному блюду американской кухни — бургеру. Он с большим отрывом обогнал по заказам суши и роллы, которым досталось второе место на пьедестале съедобного рейтинга. Почетное третье место остается за блюдом итальянской кухни — пиццей.

Таким образом, тройка наиболее популярных блюд выглядит таким образом:

1. Бургеры — 13%*;

2. Суши — 4%*;

3. Пицца — 4%*.



*от общего количества заказов.



В номинации «Самое популярное блюдо украинской кухни» побеждает борщ. Он с небольшим отрывом обогнал вареники и деруны.



Также борщ остается самым востребованным блюдом в категории первых блюд. Он оказался популярнее, чем куриный бульон и солянка.



Среди мучных блюд вареники пользуются наибольшей популярностью. В октябре они обогнали своих вечных конкурентов — хинкали. Традиционно третью строчку занимают пельмени.



В категории мясных блюд лидирует котлета. Менее популярными, но все же отличниками рейтинга оказались кебаб и шашлык. Они расположились на втором и третьем месте соответственно.



Неизменным лидером среди салатов остается Цезарь. При этом в октябре возросла популярность оливье и греческого салата.



В компании отмечают, что рейтинг не зависит от географии проживания клиентов. Во всех городах список топовых блюд выглядит практически идентично. Исключение составляют только города, в которых нет сетевых заведений фастфуда.