Сервис Raketa подбил итоги года

11 ноября 2020, 12:15

Украинский сервис доставки Raketa запустился еще в марте 2018 года, но долгое время он был доступен только в Днепре.

Все изменилось 11 ноября 2019 года: Raketa взлетела в Киеве, начав этим событием всеукраинскую экспансию. Всего за год сервис активно расширился, покрыв 26 городов, включая 17 областных центров. За это время было подключено свыше 3000 партнеров, среди которых — McDonald’s, KFC, Пузата Хата и многие другие.О текущих масштабах активности можно судить из следующих цифр: курьеры преодолели более 3 млн километров; доставлено 2 300 000 кг еды и 215 000 литров напитков; сэкономлено свыше 2 млн часов на приготовлении еды.Кстати, по данным Raketa любимыми блюдами украинцев являются бургеры (на фаст-фуд приходится свыше 60% от всех заказов еды). А что касается классической кухни, то любимый суп украинцев — борщ, самый популярный салат — «Цезарь», а вот среди мучных блюд в лидерах хинкали, а не традиционные вареники.Уже в скором времени сервис Raketa планирует выйти за пределы Украины. В планах на 2021 год — запустить доставку в десяти новых странах.