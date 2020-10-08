Raketa приглашает на работу курьеров – возможность зарабатывать до 30 000!

Украинский сервис доставки еды из кафе, ресторанов и супермаркетов Raketa приглашает на работу курьеров.
Компания ищет сотрудников по Киеву и другим регионам покрытия.
Преимущества работы в Raketa:
- оплата раз в неделю без задержек;
- хорошая поддержка;
- свободный график, оплата за заказ + повышающие коэффициенты + недельные бонусы за выполненные заказы!
Как стать частью команды Raketa? Все просто – кликайте по этой ссылке - https://courier.raketaapp.com/
О компании
Raketa — украинский сервис доставки из кафе, ресторанов и супермаркетов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в 26 городах Украины. В 2020 году сервис намерен покрыть 30 городов, после чего начнется подключение всех украинских городов с населением более 200 тыс.