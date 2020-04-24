В Полтаве начал работу сервис доставки Raketa

24 апреля 2020, 13:15

Заказы из кафе и ресторанов теперь будут доставлять бесплатно.

Украинский сервис доставки Raketa пришел в Полтаву. С сегодняшнего дня в городе можно воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками, которые оперативно доставят из кафе и ресторанов любимые блюда.

Ключевой особенность Raketa является бесплатная доставка. Оплачивается только стоимость блюд, которая полностью соответствует ценам в меню заведения. При этом сервис не накладывает ограничений по стоимости заказа — не важно, в заказе один хот-дог или десяток пицц для большой компании.Полтава – десятый город, в котором доступна доставка Raketa. В 2018 году сервис начал работу в Днепре, в 2019 – в Киеве и Львове. В текущем году Raketa запустилась в Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде и Запорожье.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. Протестировать услугу доставки можно со скидкой 100 грн. Для этого в приложении нужно активировать промокод RAKETAINPL. Он действует на первый заказ от 250 грн. при оплате картой.

К Raketa уже подключены более 30 кафе и ресторанов Полтавы, заказ из которых будет доставляться в радиусе 3,5 км менее чем за 60 минут, уже с учетом времени приготовления. В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме, а список заведений-партнеров будет расширяться. Кроме того, в ближайшее время в Полтаве будет доступна услуга курьерской доставки продуктов из магазинов.

В условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков. Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки – для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.