Сервис доставки Rocket начал работу в Хмельницком

17 сентября 2021, 16:57

Заказы из кафе и ресторанов будут доставлять менее чем за 60 минут

Украинский сервис доставки Rocket запускается в Хмельницком. С сегодняшнего дня в городе можно воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками, которые оперативно доставят из кафе и ресторанов любимые блюда.

В течение первого месяца работы услуги Rocket будут полностью бесплатными. Оплачивается только стоимость блюд, которая полностью соответствует ценам в меню заведения. При этом сервис не накладывает ограничений по стоимости заказа — не важно, в заказе один хот-дог или десяток пицц для большой компании.Чтобы воспользоваться доставкой Rocket достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. Протестировать услугу доставки можно со скидкой 70 грн. Для этого в приложении нужно активировать промокод khml70. Он действует на первый заказ от 250 грн., при оплате картой.

В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме, а список заведений-партнеров будет расширяться. Так, уже в ближайшие дни Rocket начнет доставку из McDonald’s. Кроме того, вскоре в городе будет доступна услуга курьерской доставки продуктов из магазинов.