Сервис доставки Rocket начал работу в Белой Церкви

14 апреля 2021, 10:45

Заказы из кафе и ресторанов будут доставлять менее чем за 60 минут.

Украинский сервис доставки Rocket запускается в Белой Церкви. С сегодняшнего дня в городе можно воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками, которые оперативно доставят из кафе и ресторанов любимые блюда.

В течение первого месяца работы услуги Rocket будут полностью бесплатными. Оплачивается только стоимость блюд, которая полностью соответствует ценам в меню заведения. При этом сервис не накладывает ограничений по стоимости заказа — не важно, в заказе один хот-дог или десяток пицц для большой компании.Чтобы воспользоваться доставкой Rocket достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. Протестировать услугу доставки можно со скидкой 70 грн. Для этого в приложении нужно активировать промокод bcrckt. Он действует на первый заказ от 300 грн., при оплате картой.

В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме, а список заведений-партнеров будет расширяться. Кроме того, в ближайшее время в городе будет доступна услуга курьерской доставки продуктов из магазинов.

В условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков. Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки — для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.