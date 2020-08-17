Самый дешевый и дорогой борщ в Украине: исследование Raketa

17 августа 2020, 11:45

Самый дешевый борщ в Украине готовят в Тернополе, а самый дорогой - в Киеве.

Борщ - самое популярное первое блюдо в Украине. Каждый повар готовит его по собственному рецепту, а потому и цена в кафе и ресторанах может существенно отличаться. Сервис доставки Raketa проанализировал цены на борщ в разных городах Украины, узнав, где его готовят дешевле и дороже всего.

Так, по данным Raketa, в тройку самых дорогих городов входят Николаев, Одесса и Винница. В этих городах средняя цена борща стартует от 68 грн. А вот дешевле всего поесть ресторанный борщ можно в Тернополе (37 грн.), Киеве (47 грн.) и Харькове (48 грн.).



Средняя сумма стоимости борща в ресторанах, доставку из которых осуществляет сервис Raketa.



Также, согласно рейтинга, самым дешевым борщом в Украине можно полакомиться в Тернополе. В одном из местных заведений его стоимость составляет всего 25 грн. А вот самый дорогой борщ с доставкой можно заказать в Киеве за 165 грн. В целом же средняя стоимость борща по Украине составляет 49 грн.

Одно из самых необычных предложений борща можно встретить в киевском пабе To Dublin. Здесь можно заказать его в трехлитровой таре по цене 360 грн.