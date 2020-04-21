Raketa завершила покрытие всего Киева

21 апреля 2020, 10:15

Бесплатную доставку из кафе и ресторанов теперь можно заказать в любой точке столицы. На этой неделе сервис Raketa завершил покрытие жилого массива Академгородок, таким образом обеспечив покрытие всего Киева.

Кроме того, услугами Raketa уже могут воспользоваться жители сел Софиевская и Петропавловская Борщаговка, города Вишневое и ряда других населенных пунктов в периферии Киева. Также в этом месяце Raketa начала доставку продуктов из супермаркетов. Уже подключены магазины сети Ашан и Фора, доставка из которых возможна в столице и пригороде.

Помимо Киева, сервис Raketa обеспечил полное покрытие городов Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Винница, включая некоторые населенные пункты в периферии. А запущенная на этой неделе доставка в Запорожье уже осуществляется в спальные районы на правом берегу.

Сервис Raketa сотрудничает более чем с 1500 кафе, ресторанов, из которых в период карантина продолжают работу свыше 1200 заведений. Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. Протестировать услугу доставки можно со скидкой 100 грн. Для этого в приложении нужно активировать промокод RAKETAFORALL1. Он действует на первый заказ от 250 грн. при оплате картой.

В условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков. Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки — для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.