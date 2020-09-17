Jerry Heil освоила профессию курьера Raketa

17 сентября 2020, 9:45

Сервис доставки еды Raketa стал настолько популярным, что проник даже в шоу-бизнес. В клипе на песню #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА певица Jerry Heil сыграла роль курьера, открыв эру МЕМкламы.

«Клип станет первым в новой эре моих видеоработ, которую я нарекла МЕМклама – когда бренд становится главным героем видео, доверяя моему видению! Для этого бренду надо не бояться самоиронии, потому что будущее рекламы, как уже писал американский Forbes — за мемасами. Идеальным партнером в клипе стала Raketa, которая ранее была слабо представлена у других артистов, и я решила закрыть под них весь клип! Плюс гипермаркет Ашан, который также поверил в нашу историю», — рассказала Jerry Heil про свой новый клип.

Съемки клипа длились трое суток. По сюжету, девушка-шопоголик бросает офисную рутину ради работы курьером. Курировал съемочный процесс режиссер Тима Дарменов. Помимо Jerry Heil в клипе также снялись популярные украинские TikTok-блогеры из команды Top Team House. Клип также стал первой видеоработой Jerry Heil, которую снимала молодая команда Mozhem Production.«Мне в начале казалось, что с Яной будет сложно. У нее целая армия людей, которые принимают решения вместе с ней, к тому же огромная занятость, которая мешала репетициям. Были сомнения, что большая часть написанного просто не реализуется, но на деле она готова была мерзнуть, падать, учиться кататься на скейте, прыгать на твердый мат, находиться на съемочной площадке три ночи! С отыгрышем все было тоже отлично, буквально за минуту - два коротких разъяснения, и она выдавала уже хороший результат с первого дубля», — рассказал режиссер Тима Дарменов.

Клип на песню #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА - https://youtu.be/DMPuuXUgecE



«Для Raketa это действительно уникальный проект. Нам было изначально сложно представить, как это всё будет реализовано. Но мы точно понимали, что #БОМБА_РАКЕТА — про нас, и мимо пройти мы никак не можем. Мы благодарны Яне и Mozhem Production за такую мощную реализацию, понимание и раскрытие бренда. Если Jerry Heil захочет поработать курьером не только в кадре — мы со своей стороны готовы предоставить такую возможность :)», — рассказала менеджер по коммуникациям Raketa Елена Вайнтрауб.