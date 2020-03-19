Как сервис Raketa помогает бороться с пандемией

19 марта 2020, 10:45

Сервис доставки Raketa призывает украинцев оставаться дома в условиях карантина.

Всеукраинский карантин кардинально поменял жизнь многих украинцев. Чтобы несколько сгладить неудобства, сервис доставки Raketa меняет правила работы и раздает промокоды, чтобы украинцы могли разнообразить домашнее меню, не выходя из дома.

Чтобы клиенты и курьеры не подвергали себя риску, сервис Raketa предлагает следующие шаги:

● бесконтактная доставка. В комментарии к заказу достаточно указать «бесконтактная доставка» и курьер в телефонном режиме уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт;

● безналичная оплата. Наличные деньги - переносчик многих инфекций, поэтому в сложившейся ситуации лучше отдавать предпочтение безналичным расчетам;

● стоимость услуг не меняется. Доставка в Raketa бесплатная без ограничений по стоимости заказа;

● наличие маски и антисептика для рук – обязательные условия для работы курьеров Raketa;

● радиус доставки (расстояние от клиента до ресторана) увеличено с 2,5 до 3,5 км. Таким образом жителям спальных районов будет расширен выбор заведений;

● новые рестораны. Кафе и рестораны в условиях карантина работают только на доставку, поэтому Raketa сейчас активно подключает новые заведения, чтобы клиенты могли заказывать любимые блюда, которые будут доставлены в течение часа.

Чтобы еще больше простимулировать людей не нарушать карантин, Raketa предлагает воспользоваться промокодом vdoma. Он дает 100 грн скидки при безналичной оплате. Промокод действует во всех городах, где доступна доставка от Raketa: Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и Виннице.