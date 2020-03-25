Украинцам на карантине понравились miniPOS

25 марта 2020, 13:45

За время противоэпидемического карантина украинцы стали вдвое активнее рассчитываться картами за товары и услуги с доставкой курьером.

С 16 по 23 марта 2020 по сравнению с февралем 2020 года количество оплат курьерской доставки через через портативные miniPOS терминалы ПриватБанка выросла на 54%, а объемы на 86%.



На сегодня в сети эквайринга ПриватБанка работают 2700 miniPos терминалов, более половины из которых используются курьерами компаний почтовой доставки. Также портативные торговые терминалы активно работают в службах такси и доставки продуктов питания и еды.



MiniPOS терминалы значительно компактнее традиционных торговых терминалов, что делает их более удобными для служб доставки.MiniPOS терминал принимает любые банковские карты – бесконтактные, с чипом или магнитной полосой. Также через мини-терминал можно расплачиваться с Apple Pay или Google Pay.